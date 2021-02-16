Kayseri beyaza büründü

Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, Kayseri'yi beyaza bürüdü.

Kayseri'de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Beyaza bürünen tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, belediye ekipleri de karla kapanan yolları ve kaldırımları açmak için çalıştı. Sabah kar ile uyanan vatandaşlar da, yağıştan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, yoğun kar yağışı uyarısında bulunarak, "Bölge genelinde yoğun kar (15-20 cm), yüksek kesimlerde (20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.