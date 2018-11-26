Kayseri Bilim Merkezi 2 yılda 300 bin ziyaretçiyi ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı önemli yatırımlardan birisi olan Kayseri Bilim Merkezi, iki yılda 300 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Kayseri Bilim Merkezi kısa sürede şehrin önemli cazibe merkezlerinden biri haline geldi.

Kayseri Bilim Merkezi, Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK tarafından 52 milyon liralık yatırımla kuruldu. 2016 yılının Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı toplu açılış töreniyle hizmete açılan Bilim Merkezi, özellikle çocukların ve gençlerin ilgi odağı oldu. Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde 50 bin metrekare açık, 10 bin metrekare de kapalı alanda kurulu olan Bilim Merkezi, bugüne kadar birbirinden farklı sergi alanlarıyla ziyaretçilerini ağırladı. Kayseri Bilim Merkezi'nde; Deprem Simülatörü, Kasırga Deneyimi, G- Kuvveti Bisikleti, Keşif Kulesi, Hayatın Hareketi, Su Döngüsü, Ses Tüpü, Karınca Kolonisi, Plazma Golobe, Stres Yayı Koşu Bandı, Hava Tabancası, Şimşek Makinesi, Mikro Canlılar Dünyası ve Yakıcı Soğuk gibi birbirinden ilgi çekici sergiler ile bilim dünyasının kapıları Kayserililere açıldı. Bu kapıdan iki yılda yaklaşık 300 bin kişi girerek, günlük hayatımızda yaşadığımız olayların bilimsel yönlerini görme şansı yakaladı.

Açıldığı ilk yıl 150 bin kişi tarafından ziyaret edilen Kayseri Bilim Merkezi, ilk yılın rakamını bu yılın ilk 11 ayında yakaladı. Bugüne kadar sergi alanlarının yanı sıra bilim şenliği, yaz bilim kampları, astronomi okulu, astronomi bilim kampı, öğretmenlere yönelik eğitim çalışmaları ve 40 farklı içerikle açılan hafta sonu atölyeleri gibi pek çok etkinlik gerçekleştiren Kayseri Bilim Merkezi, sahip olduğu Türkiye'nin en büyük planetaryumu ile de dikkat çekti. 14 metre çaplı kubbesi, 109 koltuk kapasitesiyle Bilim Merkezi'nin en dikkat çekici bölümlerinden olan planetaryumda eğitim ve eğlence amaçlı pek çok film gösterildi.