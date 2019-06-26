Kayseri Bilim Merkezi, eğitiminde merkezi oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaz döneminde öğretmenlerin okul dışı öğrenme ortamlarından yararlanmalarını istemesi üzerine Kayseri Bilim Merkezi eğitimcilerin uğrak mekanı oldu. Yaz döneminde Bilim Merkezi'ni yaklaşık 3 bin öğretmen ziyaret edecek ve eğitim alacak.

Anadolu'nun bilim merkezi olan Kayseri Bilim Merkezi sadece bilimin değil eğitimin de merkezi oluyor. Kayseri'nin şehir merkezinde ve ilçelerde görev yapan öğretmenler yaz dönemindeki eğitim programları kapsamında gruplar halinde Kayseri Bilim Merkezi'ni ziyaret ediyorlar. Öğretmenler, hayatımızdaki bilimsel gelişmeleri uygulamalı olarak görme şansı buluyorlar. Bilim Merkezi'ni gezen öğretmenlere Türkiye'nin en büyük gök evi olan planetaryumla ilgili de eğitim veriliyor. Bilim Merkezi'nin Kayseri açısından çok önemli olduğunu söyleyen Erbosan Ortaokulu Müdür Yardımcısı Hüseyin Özdamar, Bilim Merkezi'ni tanıma fırsatı buldukları için çok mutlu olduğunu belirtti. Özdamar, Bilim Merkezi'nin öğretmenleri, öğrencileri ve halkı bilime teşvik ettiğini kaydetti.

Bilim Merkezi'nin yararını vurgulayan Servet Akaydın Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Gamze Özen de aldıkları eğitimin öğretmenlere çok fazla katkı sağlayacağını dile getirdi.