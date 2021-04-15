Kayseri Bilim Merkezi ziyarete kapatıldı

Kayseri Bilim Merkezi tarafından, İçişleri Bakanlığı'nın Kısmi Kapanma Genelgesi ile salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler kapsamında tedbirler alındı.

TÜBİTAK desteğiyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 Ocak ayı itibariyle Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde faaliyet gösteren Bilim Merkezi, geçici süre ile ziyarete kapatıldı.

Kayseri Bilim Merkezi, ülkenin savunma sanayi başta olmak üzere teknolojik alandaki gelişmesine katkı sağlama hedefiyle çağın gereksinimlerine ayak uyduran, çalışan, üreten ve kazanan bir gençlik için tüm imkânları seferber ederken, 'Bilinçli Nesil, Güçlü Gelecek' sloganı ile gençlere daha çok imkân sağlayıp, teorinin yanında uygulamalı eğitimlerle onların her alanda gelişmeleri için faaliyet gösteriyor.