Kayseri Bilim Merkezi'nde yeni sergi alanları açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin TÜBİTAK ile birlikte kente kazandırdığı Kayseri Bilim Merkezi, hayatı daha kolay anlamayı sağlayan sergi alanlarıyla Kayseri ve bölgesinde ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bilim Merkezi'nde önümüzdeki günlerde üç farklı alanda 30 farklı sergi daha açılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Bilim Merkezi'ni ziyaret ederek yeni sergi alanlarıyla ilgili hazırlıkları takip etti.

Kayseri Bilim Merkezi'nde sağlık, havacılık ve uzay alanında olmak üzere 3 yeni pavilyon daha kuruluyor. Bu pavilyonlarda 30 farklı bilimsel sergi yer alacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Bilim Merkezi'ni ziyaret ederek kurulma çalışmaları devam eden yeni pavilyonlarda incelemelerde bulundu. Başkan Çelik, Bilim Merkezi'ni ziyaret eden çocuklarla da yakından ilgilenerek çocukların sergi alanlarında yaşadıkları heyecana ortak oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, sağlık, havacılık ve uzay alanında kurulum çalışmaları süren 30 sergi düzeneği hakkında da bilgi aldı. Bilim Merkezi'nde önümüzdeki günlerde açılacak olan Sağlık Pavilyonu'nda; hastalıkların tedavisi ve teşhisinde kullanılan cihazların çalışma prensipleri yer alacak ve bunların kullanım alanları etkileşimli bir şekilde ziyaretçilerin kullanımına sunulacak. Sağlık Pavilyonu'nda röntgen, MR ve Tomografi gibi görüntüleme sistemlerinden robotik teknolojisi ile ameliyat yapımına kadar farklı sergi düzenekleri yer alıyor. Bilim Merkezi ziyaretçileri için hazırlanan Uzay Pavilyonu'nda ise uzayda yapılan çalışmalarla ilgili etkileşimli bilimsel sergi ürünleri bulunuyor. Sergi alanında; hidrojen roketi, hava basıncı ile çalışan roket gibi 5 farklı roket düzeneği, ayda yürüyüşün nasıl olduğunun deneyimlenebileceği ay yürüyüşü, uzay çalışmalarında kullanılan materyallerin sergileneceği Özel Materyaller gibi sergi ürünleri yer alıyor.

Sağlık ve Uzay Pavilyonu gibi önümüzdeki günlerde Havacılık Pavilyonu da ziyaretçilere açılacak. Havacılık Pavilyonu'nda; Boeing 737 uçağının uçuş simülasyonu, Boeing 737 iniş takımlarının çalışma prensipleri ve havacılık alanında yapılan çalışmalarla geleceğin teknolojileri gibi sergi ürünleri yer alacak.