Kayseri Birinci Amatör Küme 1.Hafta

Kayseri 1.
Amatör Küme A Grubunda oynanan ligin ilk maçında Argıncıkspor ile Esentepespor 1-1 berabere kalarak sezona 1 puanla başladılar.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Volkan Oğuz, Ö.Hürcan Yücel, Yakup Aksoy
Argıncıkspor: Mustafa Alperen Karataş, Ahmet Arsoy, Kerem Göçek, Serhat Özdemir, Yavuz Selim Kılıçaslan, Hüseyin Yılmaz, Menduh Çökük, Ahmet Sebile, Kaan Aşık, Metin Yılmaz, Fatih Çetinalp (Selim Azdeniz dk 20)
Esentepespor: Numan Öztürk, Kazım Kalkan, Yunus Öztürk, İsa Polat, İbrahim Sayın, Emrah Seringen, Metehan Dinçer, Enes Öztürk, Ömer Öztürk, İbrahim Kazezoğlu, Muhammed Gazi Öztürk
Goller: Selim Azdeniz dk 32 (Argıncıkspor), Metehan Dinçer dk 60 (Esentepespor)