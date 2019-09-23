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Kayseri Birinci Amatör Küme 1.Hafta

Kayseri 1.

Amatör Küme A Grubunda oynanan ligin ilk maçında Argıncıkspor ile Esentepespor 1-1 berabere kalarak sezona 1 puanla başladılar.


Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Volkan Oğuz, Ö.Hürcan Yücel, Yakup Aksoy


Argıncıkspor: Mustafa Alperen Karataş, Ahmet Arsoy, Kerem Göçek, Serhat Özdemir, Yavuz Selim Kılıçaslan, Hüseyin Yılmaz, Menduh Çökük, Ahmet Sebile, Kaan Aşık, Metin Yılmaz, Fatih Çetinalp (Selim Azdeniz dk 20)


Esentepespor: Numan Öztürk, Kazım Kalkan, Yunus Öztürk, İsa Polat, İbrahim Sayın, Emrah Seringen, Metehan Dinçer, Enes Öztürk, Ömer Öztürk, İbrahim Kazezoğlu, Muhammed Gazi Öztürk


Goller: Selim Azdeniz dk 32 (Argıncıkspor), Metehan Dinçer dk 60 (Esentepespor)

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