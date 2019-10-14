Kayseri Birinci Amatör Küme 4.Hafta

Kayseri Birinci Amatör Küme’de oynanan Amarat Gençlikspor ile Yeni Esenspor maçında tek gol atıldı.
Kayseri Birinci Amatör Küme'de oynanan Amarat Gençlikspor ile Yeni Esenspor maçında tek gol atıldı. Karşılaşmayı Amarat Gençlikspor 4-1 kazandı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Arman Erkılıç, Mustafa Kalaycı, Tolga Selvi
Amarat Gençlikspor: Yunus Babayiğit, Ali Kocaslan, Yasin Serin, Sedat Sönmez, Furkan Tağ, Furkan Aydın, (Bayram Dinçer dk.46), Emre Özdemir, Hakan Beydilli, Ali Dalmış, Muhammet Çilsal, (Abdulkadir Güngör dk.75), Muhammed Tarık Tiryakı,(İsmail Efe dk.46),
Yeni Esenspor: Ali Mutlu, Fatih Aslan, Hüseyin Pekşan, Bekir Gürbüz, (Akif Temizyürek dk.46), Yasin Burak Deniz, (Yasin dk.66), Onur Şimşek, Muhammet Ali Arslan, Mustafa Bartu, Mehmet Hanifi Yavuz, Oğuz Arslan, (Ali Cavlak dk.46), Kahraman Eyüp Alan
Goller: Ali Dalmış dk.13, Emre Özdemir dk.60, Muhammet Çilsal dk.68, İsmail Efe dk.85 (Amarat Gençlikspor), Mustafa Bartu dk.32 (Yeni Esenspor)
Kaçan Penaltı: Oğuz Arslan dk.38 (Yeni Esenspor)