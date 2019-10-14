İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri Birinci Amatör Küme 4.Hafta

Kayseri Birinci Amatör Küme’de oynanan Amarat Gençlikspor ile Yeni Esenspor maçında tek gol atıldı.

Kayseri Birinci Amatör Küme'de oynanan Amarat Gençlikspor ile Yeni Esenspor maçında tek gol atıldı. Karşılaşmayı Amarat Gençlikspor 4-1 kazandı.


Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Arman Erkılıç, Mustafa Kalaycı, Tolga Selvi


Amarat Gençlikspor: Yunus Babayiğit, Ali Kocaslan, Yasin Serin, Sedat Sönmez, Furkan Tağ, Furkan Aydın, (Bayram Dinçer dk.46), Emre Özdemir, Hakan Beydilli, Ali Dalmış, Muhammet Çilsal, (Abdulkadir Güngör dk.75), Muhammed Tarık Tiryakı,(İsmail Efe dk.46),


Yeni Esenspor: Ali Mutlu, Fatih Aslan, Hüseyin Pekşan, Bekir Gürbüz, (Akif Temizyürek dk.46), Yasin Burak Deniz, (Yasin dk.66), Onur Şimşek, Muhammet Ali Arslan, Mustafa Bartu, Mehmet Hanifi Yavuz, Oğuz Arslan, (Ali Cavlak dk.46), Kahraman Eyüp Alan


Goller: Ali Dalmış dk.13, Emre Özdemir dk.60, Muhammet Çilsal dk.68, İsmail Efe dk.85 (Amarat Gençlikspor), Mustafa Bartu dk.32 (Yeni Esenspor)


Kaçan Penaltı: Oğuz Arslan dk.38 (Yeni Esenspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.