Kayseri Birinci Amatör Küme 8.Hafta

Kayseri Birinci Amatör Küme’de oynanan karşılaşmada Yeni Esenspor, Yerköyspor’u 2-1 mağlup etti.
Kayseri Birinci Amatör Küme'de oynanan karşılaşmada Yeni Esenspor, Yerköyspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Murat Özçetin, Yaşar Özçetin, Bekir Kahraman
Yeni Esenspor: Selim Kulaksız, Fatih Arslan, Ali Çolak, Oğuzhan, Yasin Burak Deniz, Mustafa Tellioğlu, Resul Salman, Kahraman Eyüp Alan, Ali Bıyık, Bekir Gürbüz, Emrah Seringen
Yerköyspor: Onur Yılmaz, Muhammed Arif Doğan, Seyit Bilecen, (Dk. 46 Erhan), Ali Benli, Ahmet Şahin, Fırat Daş, Muhittin Çelik, Rasim Levent Tahmaz, Hasan Hüseyin, Muhammed Yıldırım, Özcan Taşdelen
Goller: Oğuzhan Dk.45, Emrah Seringen Dk.62 (Yeni Esenspor), Erhan Dk.75 (Yerköyspor)