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Kayseri Birinci Amatör Küme 8.Hafta

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda Kayseri Yavuzspor, ligin 8.

haftasında oynadığı maçta Büyüleyenspor'u 3-2 mağlup ederek A Grubunun yeni lideri oldu.



Stat: Vali Muammer Güler Stadı


Hakemler: Esat Sabuncu, Turan Çelik, Deniz Apaçık


Kayseri Yavuzspor: H.Anıl Tekin, Yunus Mete, (Dk.50 Alper Demirel), Mustafa Solak, Birkan Çelik, Selçuk Çalışkan, (Dk.80 Alpay Şimşek), Tolga Taşoluk, Tugay Taşoluk, İsmail Mete, Ramazan Bulmuş, D.Mehmet Orçan, A.Görkem Gök, (Dk.70 M.Burak Ekici)


Büyüleyenspor: Ramazan İsmail Karadeniz, Osman Çavuş, Seyit Sevinti, Ali Törk,Sinan Yücel, (Dk.40 Arif Yaman), Engin Durdağ, Lokman Öztürk, Kemal Yüksel, Fatih Danacı, Mustafa Palamut, Doğukan Bozat, (Dk.50 Mustafa Hulusi Erol)


Goller: Ramazan Bulmuş Dk.3-64 (penaltı), İsmail Mete Dk.38 (Kayseri Yavuzspor), Mustafa Palamut Dk.52-68 (penaltı) (Büyüleyenspor)

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