Kayseri Birinci Amatör Küme 9.Hafta

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A Grubunda zirve mücadelesi veren Amarat Gençlikspor, deplasmanda oynadığı maçta 1-0 geriden gelerek 4-1 kazanarak zirve takibini sürdürdü.
Stat: Yahyalı İlçe Stadı
Hakemler: Hüseyin Keğin, Mustafa Kalaycı,İzzet Samur
Yerköyspor: Onur Yılmaz, Ahmet Sarı, Erhan Altuntaş, (Dk.76 Hüseyin Aktaş), Ali Benli, (Dk.90 Zeki Koçer), Ahmet Şahin, Fırat Daş, Muhittin Çelik, Rasim Levent, (Dk.85 M.Burak Ahi), Emrah Kaplangiray, M.Arif Atılgan, Özcan Taşdelen
Amarat Gençlikspor: Yunus Babayiğit, Ömer Buğra Tiryaki, Burak Furkan Bakıcı, Furkan Aydın, (Dk.60 Muhammed Mustafa), Furkan Tağ, Sedat Sönmez, Bayram Dinçer, Serhat Bozdoğan, (Dk.86 Ahmet Emre), Ali Dalmış, Hakan Beydilli, Muhammed Tarık Tiryakı (Dk.66 Abdülkerim Güngör)
Goller: Ahmet Şahin Dk.60 (Yerköyspor), Serhat Bozdoğan Dk.70, Ali Dalmış Dk.75 ve 85, Abdülkerim Güngör, Dk.77 (Amarat Gençlikspor)