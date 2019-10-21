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Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu’nda zirve yarışı veren Erciyes Reşadiye Gençlikspor, kendi sahasında oynadığı maçta Amarat Gençlik’e 1-0 yenilerek zirve yarışında ağır yara aldı.

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda zirve yarışı veren Erciyes Reşadiye Gençlikspor, kendi sahasında oynadığı maçta Amarat Gençlik'e 1-0 yenilerek zirve yarışında ağır yara aldı.


Stat: Başakpınar Stadı


Hakemler:Esat Sabuncu, Halit Karacabay, İzzet Samur


Erciyes Reşadiye Gençlik: İbrahim Demirtaş, Paşa Can Demirkaya, Ahmet Fidan, Halil Eren, Kadir Yılmaz ( Dk. 63 Ahmet Pınar), Tahsin Erarslan, Hakan Bıyık ( Dk 70 Erdem Temir), Engin Yakut ( Dk. 72 Fatih Al), Furkan Şanlı, Umut Üçel, Murat Tahmaz


AmaratGençlikspor: Yunus Babayiğit, Ömer Tiryaki, Furkan Bakıcı, Sedat Sönmez, Furkan Tağ, Abdülkerim Güngör, Emre Özdemir, Hakan Beydilli, Ali Dalmış, Serhat Bozdoğan, Muhammed Tiryaki Dk. 85 İsmail Efe)


Goller: Ali Dalmış Dk. 25 (Pen) ( Amarat Gençlik)

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