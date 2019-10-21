Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu’nda zirve yarışı veren Erciyes Reşadiye Gençlikspor, kendi sahasında oynadığı maçta Amarat Gençlik’e 1-0 yenilerek zirve yarışında ağır yara aldı.
Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda zirve yarışı veren Erciyes Reşadiye Gençlikspor, kendi sahasında oynadığı maçta Amarat Gençlik'e 1-0 yenilerek zirve yarışında ağır yara aldı.
Stat: Başakpınar Stadı
Hakemler:Esat Sabuncu, Halit Karacabay, İzzet Samur
Erciyes Reşadiye Gençlik: İbrahim Demirtaş, Paşa Can Demirkaya, Ahmet Fidan, Halil Eren, Kadir Yılmaz ( Dk. 63 Ahmet Pınar), Tahsin Erarslan, Hakan Bıyık ( Dk 70 Erdem Temir), Engin Yakut ( Dk. 72 Fatih Al), Furkan Şanlı, Umut Üçel, Murat Tahmaz
AmaratGençlikspor: Yunus Babayiğit, Ömer Tiryaki, Furkan Bakıcı, Sedat Sönmez, Furkan Tağ, Abdülkerim Güngör, Emre Özdemir, Hakan Beydilli, Ali Dalmış, Serhat Bozdoğan, Muhammed Tiryaki Dk. 85 İsmail Efe)
Goller: Ali Dalmış Dk. 25 (Pen) ( Amarat Gençlik)