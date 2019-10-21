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Kayseri Birinci Amatör Küme A grubu

c.

Maçtan sonra konuşan BaşakpınarBelediyespor Antrenörü Mustafa Erdoğan, “Biz bu ligi şampiyon olarak bitirmek için çok çalışıyoruz. Tek amacımız bu sezon ismimizi yeniden Süper Amatör küme'ye yazdırmak” dedi.


Stat: Başakpınar Stadı


Hakemler: Halit Karacabay, Esat Sabuncu, İzzet Samur


BaşakpınarBelediyespor: Batuhan Karakoç, Tuncay Sarataş, Engin Can Özcan, Umut Akyol, Bünyamin Coşkunxxx, Mustafa Erdem ( Dk. 46 Abdurrahim Çopur), Enes Koç ( Dk. 83. Harun Aslan), İsmail Erdi Halis, Ahmet AsaaMohd, Salih Kamacı( Dk. 90 Samet Yılmaz), Resul Yıldırım


Esentepespor: Numan Öztürk XX, Furkan Öztürk XX, Yusuf Öztürk X ( Dk. 80 Recep Kürşad Ceyhan X), Muhammed Gazi Öztürk X, Metehan Dinçer X ( Dk. 64 Ahmet Balcıoğlu X), İsa Polat XX, Mikail Kafa X ( Dk. 90 Bahaddin Dinçer X), Muhammed Enes Öztürk XX, Hüseyin Can Uçar XX, İbrahim Kazezoğlu XX, Ömer Öztürk XX


Goller: Ömer Öztürk Dk. 45 ( Esentepespor) , Engin Can Özcan Dk. 20 ( BaşakpınarBelediyespor) , Resul Yıldırım Dk. 85 ( BaşakpınarBelediyespor )

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