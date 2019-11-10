İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu

Kayseri Birinci Amatör küme A Grubu’nda zirve yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Amarat Gençlikspor, ikinci yarıda attığı goller ile Argıncıkspor’u 2-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Kayseri Birinci Amatör küme A Grubu'nda zirve yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Amarat Gençlikspor, ikinci yarıda attığı goller ile Argıncıkspor'u 2-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Turan Çelik, Furkan Ulu, İzzet Samur


Amarat Gençlikspor: Yunus Babayiğit, Ömer Buğra Tiryaki, Furkan Bakıcı, Furkan Aydın, Furkan Tağ, Emre Özdemir ( Dk 71 Tarık Tiryaki*), Bayram Dinçer, Serhat Bozdoğan Ali Dalmış, Hakan Beydilli, İsmail Efe (Dk. 90 Hakkı Canpolat)


Argıncıkspor: Mustafa Alperen Kocataş, Ahmet Arsoy, Hüseyin Yılmaz (Dk. 71 Mehmet Ozanx), Kaan Aşık, Kerem Göçek, Metin Yılmaz, Memduh Çökük, Ahmet Sebile, Haydar Cüce (Dk. 60 Ahmet Kepenek), Mevlüt Yılmaz, Fatih Çetinalp


Goller: Hakan Beydilli Dk. 63, Tarık Tiryaki Dk. 90 (Amarat Gençlik)


Kırmızı Kart: Ahmet Kepenek Dk. 90 (Argıncıkspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.