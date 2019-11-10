Kayseri Birinci Amatör küme A Grubu'nda zirve yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Amarat Gençlikspor, ikinci yarıda attığı goller ile Argıncıkspor'u 2-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Stat: Argıncık 1 Nolu Saha

Hakemler: Turan Çelik, Furkan Ulu, İzzet Samur

Amarat Gençlikspor: Yunus Babayiğit, Ömer Buğra Tiryaki, Furkan Bakıcı, Furkan Aydın, Furkan Tağ, Emre Özdemir ( Dk 71 Tarık Tiryaki*), Bayram Dinçer, Serhat Bozdoğan Ali Dalmış, Hakan Beydilli, İsmail Efe (Dk. 90 Hakkı Canpolat)

Argıncıkspor: Mustafa Alperen Kocataş, Ahmet Arsoy, Hüseyin Yılmaz (Dk. 71 Mehmet Ozanx), Kaan Aşık, Kerem Göçek, Metin Yılmaz, Memduh Çökük, Ahmet Sebile, Haydar Cüce (Dk. 60 Ahmet Kepenek), Mevlüt Yılmaz, Fatih Çetinalp

Goller: Hakan Beydilli Dk. 63, Tarık Tiryaki Dk. 90 (Amarat Gençlik)

Kırmızı Kart: Ahmet Kepenek Dk. 90 (Argıncıkspor)