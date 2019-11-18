Kayseri Birinci Amatör küme A grubu'nda zirve yarışı veren iki takımın karşılaşmasında kazanan olmadı. Yavuzspor, 3-1 öne geçtiği maçta galibiyetini koruyamadı ve Argıncıkspor ile 3-3berabere kaldı.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Erdem Sarıaslan, Mustafa Soner Yüce, Safa Çalışkan

Argıncıkspor: Alperen Karataş, Kerem Göcek, Ahmet Arsoy, Kaan Aşık, Lütfullah Demirezen, Metin Yılmaz, Memduh Çökük, Ahmet Sebile ( Dk. 70 Emrah Arslan ), Mevlüt Yılmaz, Bahattin Baydemir, Fatih Çetinalp

Yavuzspor: Anıl Tekin, Tolga Taşoluk, Mustafa Solak, Birkan Çelik ( Dk. 90 Osman Cengiz ) , Sedat Özdemir, Alper Demirel, Tugay Taşoluk, Ali Püsküllü, Ramazan Bulmuş, Durdu Orçan ( Dk. 87 İdris Kızıl), Görkem Gök

Goller: Metin Yılmaz Dk. 35, 90 (pen) Emrah Arslan Dk. 85( Argıncıkspor) , Alper Demirel Dk. 55 ,Ramazan Bulmuş Dk. 60 , Tugay Taşoluk Dk. 66 ( Yavuzspor )

Kırmızı Kart: Tolga Taşoluk Dk. 90 (Yavuzspor)