Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Kayseri Yavuzspor, oynadığı maçta Yerköyspor’u 2-1 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.
Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Kayseri Yavuzspor, oynadığı maçta Yerköyspor'u 2-1 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.
Stat: Argıncık Stadı
Hakemler: Esat Sabuncu, Ömer Hürcan Yücel, Muhammed Ülker
Kayseri Yavuzspor: Anıl Tekin, Burak Zeki, (Dk.90+1 Selçuk Çalışkan), Mustafa Solak, Birkan Çelik, Sedat Özdemir, Tolga Taşoluk, Alper Demirel, Ali Püsküllü, Ramazan Bulmuş, Mehmet Orçan, İsmail Mete, (Dk.85 Görkem Gök)
Yerköyspor: Mert Ersoy, Mustafa Burak Ahi, (Dk.38 Ali Topal), Erhan Altuntaş, Ali Benli, Ahmet Şahin, Fırat Daş, Seyit Bilecen, Rasim Levent Tahma, Emrah Kaplangiray, Okan Koyuncu, Özcan Taşdelen
Goller: Alper Demirel Dk.15-25 (Kayseri Yavuzspor), Erhan Altuntaş Dk.65 (Yerköyspor)