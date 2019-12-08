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Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Kayseri Yavuzspor, oynadığı maçta Yerköyspor’u 2-1 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Kayseri Yavuzspor, oynadığı maçta Yerköyspor'u 2-1 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.


Stat: Argıncık Stadı


Hakemler: Esat Sabuncu, Ömer Hürcan Yücel, Muhammed Ülker


Kayseri Yavuzspor: Anıl Tekin, Burak Zeki, (Dk.90+1 Selçuk Çalışkan), Mustafa Solak, Birkan Çelik, Sedat Özdemir, Tolga Taşoluk, Alper Demirel, Ali Püsküllü, Ramazan Bulmuş, Mehmet Orçan, İsmail Mete, (Dk.85 Görkem Gök)


Yerköyspor: Mert Ersoy, Mustafa Burak Ahi, (Dk.38 Ali Topal), Erhan Altuntaş, Ali Benli, Ahmet Şahin, Fırat Daş, Seyit Bilecen, Rasim Levent Tahma, Emrah Kaplangiray, Okan Koyuncu, Özcan Taşdelen


Goller: Alper Demirel Dk.15-25 (Kayseri Yavuzspor), Erhan Altuntaş Dk.65 (Yerköyspor)

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