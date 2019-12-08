Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu’nda kümede kalma mücadelesi veren Yeni Esenspor, son sırada bulunan rakibi Büyüleyenspor’u 4-0 yenerek puanını 11 yaptı ve kümede kalma adına umutlandı.
Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda kümede kalma mücadelesi veren Yeni Esenspor, son sırada bulunan rakibi Büyüleyenspor'u 4-0 yenerek puanını 11 yaptı ve kümede kalma adına umutlandı.
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Kemal Hattatioğlu, İzzet Samur, Nail Berkant Sarıkaya
Yeni Esenspor: Halil Mezgitli, Fatih Aslan, Hanifi Yavuz (Dk. 60 Akif Korkmazyürek), Onur Şimşek, Mustafa Tellioğlu, Ali Bıyık ( Dk. 40 Mustafa Karafakılı), Resul Solma, Kahraman Eyüp Alan ( Dk. 75 Hacı Ahmet Alan), Bekir Gürbüz, Emrah Seringen
Büyüleyenspor: İsmail Karadeniz, Aykut Sakızlı, Ali Törk, Engin Durdağ (Dk. 46 Faruk Türkoğlu), Hulusi Erol ( Dk. 80 Ramazan İlipınar), Kemal Yüksel, Fatih Danacı, Seyit Sevinti, Mustafa Palamut, Sinan Yücel, Doğukan Bozat
Goller: Bekir Gürbüz(pen) Dk. 45 , Kahraman Eyüp Alan Dk. 45 , Mustafa Karafatılı Dk. 52 , Akif Korkmazyürek Dk. 90