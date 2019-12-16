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Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu’nda oynanan 12.

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda oynanan 12. hafta maçında deplasmanda Amarat Gençlikspor'u ikinci yarıda bulduğu goller ile 2-0 yenen Başakpınar Belediyespor, puanını 29'a çıkartarak liderliğini korudu.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Esat Sabuncu, Harun Soyeşik, İzzet Samur


Amarat Gençlik: Yunus Babayiğit, Furkan Bakıcı (Dk. 60 İsmail Efe), Mustafa Çilsal, Furkan Aydın, Furkan Tağ, Suat Polatx, Bayram Dinçer, Serhat Bozdağ, Ali Dalmış (Dk. 65 Abdülkerim Güngör), Hakan Beydilli, Tarık Tiryaki


Başakpınar Belediyespor: Batuhan Karakoç, Engincan Özcan, Samet Yılmaz, Umut Akyol, Furkan Ergin, Harun Aslan (Dk. 90 Mustafa Erdem), Enes Koç, İsmail Erdi Halis, Oktay Şahin (Dk. 55 Salih Kamacı), Resul Yıldırım, Ahmed Asaa Mohd


Goller: Umut Akyol Dk. 63 , İsmail Erdi Halis Dk. 75 ( Başakpınar Belediyespor )


Kırmızı Kartlar: Furkan Tağ Dk. 90 ( Amarat Gençlik ) , Engincan Özcan Dk. 85 (Başakpınar Belediyespor)

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