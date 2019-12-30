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Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu

Kayseri Birinci Amatör küme A Grubu’nda ligde kalma yarışı veren Argıncık Esnasfpor, sahasında oynadığı maçta güçlü rakibi OSB Atletikspor’a 6-2 mağlup oldu.

Kayseri Birinci Amatör küme A Grubu'nda ligde kalma yarışı veren Argıncık Esnasfpor, sahasında oynadığı maçta güçlü rakibi OSB Atletikspor'a 6-2 mağlup oldu.


Stat: Argıngıncık 1 No'lu Saha


Hakemler: Mehmet Altıparmak, Osman Baruk, Turan Çelik


Argıncık Esnafspor: Erdem Kurt, Emre Öksüz, Can Köşe, Onur Ünal, Fatih Karakuş, Samet Sarıçiçek, Engin Uçel, Cafer Eroğlu, Duran Yılmaz, Durmuş Tarım, Mücahit Çelik


OSB Atletikspor: Ali Birol, Emre Ateş, Furkan Batar, Hamza Efehan Gürpınar, Ömer Yıldız, Yusuf Aydoğdu, Mehmet Akif Gürkan, Emre Ulu, Muzaffer Sekmen , Mustafa Yeşil, Serkan Yıldız


Goller: Duran Yılmaz Dk. 24 ve 39 ( Argıncık Esnafspor ) , Furkan Batar Dk. 15 ve 29 Ömer Yıldız Dk. 34 ve 60 , Akif Gürkan Dk. 50 , Mustafa Yeşil Dk. 70

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