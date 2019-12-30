Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu’nda şampiyonluk yarışı veren Tomarza Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Kafkasspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır bir yara aldı.
Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren Tomarza Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Kafkasspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır bir yara aldı.
Stat: Argıncık 2 No'lu Saha
Hakemler: Hüseyin Keğin **, Recep Güneş **, Mustafa Soner Yüce **
Kafkasspor: Engin Koray Albayrak, Bekir Böke, Abdulbaki İnce, Sabri Doğan, Resul , Osman , Burak Ekinci, Eser Şengil, Fırat Durgut, Furkan , Mustafa Erol
Tomarza Belediyespor: Hakan Aksoy, Fatih Akbudak, Şükrü Pekel, Samet Öztürk, Abdullah Ulucan, Selçuk Yılmaz, Hakan Gazcıoğlu, Mehmet Helvacı, İlker Karadöl, Ahmet Can Öztürk, Erol Hayta
Goller: Burak Ekinci Dk. 74 (Pen.) (Kafkasspor), Ahmet Ekinci Dk. 62 (Tomarza Belediyespor)