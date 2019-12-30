İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu’nda şampiyonluk yarışı veren Tomarza Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Kafkasspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır bir yara aldı.

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren Tomarza Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Kafkasspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır bir yara aldı.


Stat: Argıncık 2 No'lu Saha


Hakemler: Hüseyin Keğin **, Recep Güneş **, Mustafa Soner Yüce **


Kafkasspor: Engin Koray Albayrak, Bekir Böke, Abdulbaki İnce, Sabri Doğan, Resul , Osman , Burak Ekinci, Eser Şengil, Fırat Durgut, Furkan , Mustafa Erol


Tomarza Belediyespor: Hakan Aksoy, Fatih Akbudak, Şükrü Pekel, Samet Öztürk, Abdullah Ulucan, Selçuk Yılmaz, Hakan Gazcıoğlu, Mehmet Helvacı, İlker Karadöl, Ahmet Can Öztürk, Erol Hayta


Goller: Burak Ekinci Dk. 74 (Pen.) (Kafkasspor), Ahmet Ekinci Dk. 62 (Tomarza Belediyespor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.