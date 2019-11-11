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Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında büyük heyecan

Kayseri Birinci Amatör Küme’de heyecan her geçen hafta artarak devam ediyor.

Kayseri Birinci Amatör Küme'de heyecan her geçen hafta artarak devam ediyor. Her geçen hafta bir birinden kritik karşılaşmaların oynandığı A ve B Gruplarında 8.haftada bir birinden önemli sonuçlar alındı.


İşte haftanın maç sonuçları;


Kayseri Yavuzspor 3-2 Büyüleyenspor


Amarat Gençlikspor 2-0 Argıncıkspor


Kayserigücü FK 2-2 Tomarza Belediyespor


Kayseri OSB Atletikspor 7-1 Yeşilhisar Belediyespor


Makfitspor 3-1 Argıncık Esnafspor


Sanayi Esnafspor 4-1 Palasspor


Yeni Esenspor 2-1 Yerköyspor


Esentepespor 2-1 Güneşspor


Gültepespor 9-0 Kafkasspor


Başakpınar Belediyespor 0-1 Erciyes Reşadiye Grnçlikspor

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