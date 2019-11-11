Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında büyük heyecan

Kayseri Birinci Amatör Küme'de heyecan her geçen hafta artarak devam ediyor. Her geçen hafta bir birinden kritik karşılaşmaların oynandığı A ve B Gruplarında 8.haftada bir birinden önemli sonuçlar alındı.

İşte haftanın maç sonuçları;

Kayseri Yavuzspor 3-2 Büyüleyenspor

Amarat Gençlikspor 2-0 Argıncıkspor

Kayserigücü FK 2-2 Tomarza Belediyespor

Kayseri OSB Atletikspor 7-1 Yeşilhisar Belediyespor

Makfitspor 3-1 Argıncık Esnafspor

Sanayi Esnafspor 4-1 Palasspor

Yeni Esenspor 2-1 Yerköyspor

Esentepespor 2-1 Güneşspor

Gültepespor 9-0 Kafkasspor

Başakpınar Belediyespor 0-1 Erciyes Reşadiye Grnçlikspor