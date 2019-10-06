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Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu’nda oynanan 3.

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda oynanan 3. hafta maçında Gültepespor ile karşılaşan Sanayi Esnafspor sahadan 5-3 galip ayrılarak puanını 6'ya çıkardı.


Stat: Argıncık 2 Nolu


Hakemler: Mehmet Altıparmak, Tolga Selvi, Barışcan Ateş


Sanayi Esnafspor: Furkan Soyoğlu, Burak Kefkir (Dk. 61 Recep Tayyip Fidan), Ahmet Çınar, Metin Tanrısever, Hüseyin Çakır, Ömer Karlı, Fatih Çetin (Dk. 25 Erdal Demir), Furkan Karakaya, Ali Işık (Dk. 75 Yusuf Bayazıt), Gökhan Yeşilbaşx


Gültepespor: Metin Sarı, Cankat Yalçın, Turgut Kıvrak, Emrah Deveci, Atakan Umar, Y. Emre Altınalana, Ünal Narinç, Şahin Boz, Ömer Mete (Dk. Niyazi Türkan), Kubilay Babacan (Dk. İsrafil Vural), Alihan Solak


Goller: Gökhan Yeşilbaş Dk. 14, 55 (pen.) ve 90, Furkan Karakaya Dk. 36, Ömer Karlı Dk. 80 (Sanayi Esnafspor), Alihan Solak Dk. 17, Y.Emre Altınalana Dk. 46 (Pen.) ve 53 (Pen.) (G)


KIRMIZI KART: Cankat Yalçın Dk. 36 (Gültepe)

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