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Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu’nda şampiyonluğun güçlü adayı Gültepespor, ligde sıkıntılı günler geçiren rakibi Kafkasspor’u 9-0 gibi farklı bir skor ile yenerek önemli bir avantaj elde etti.

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluğun güçlü adayı Gültepespor, ligde sıkıntılı günler geçiren rakibi Kafkasspor'u 9-0 gibi farklı bir skor ile yenerek önemli bir avantaj elde etti.


Stat: Argıncık 2 Nolu


Hakemler: Volkan Oğuz, Recep Güneş, Esat Sabuncu


Gültepespor: İbrahim Okuducu, Hüseyin Saltık, İsrafil Vural, Cankat Yalçın, Atakan Umar (Dk. 43 Ünal Narinç), Emre Altınalana, Alihan Soyak, Şahin Boz, Ömer Mete, Kubilay Babacan, Niyazi Türkan


Kafkasspor: Özkan Aktunç, Bekir Böke, Ömer Baykal, Mustafa Enes Cingöz, Can Gözdağ, Osman Kutay Altunbaş (Dk. 66 Enes Çelik), Eser Şengil, Furkan Baykal, Mert Can Avcı (Dk. 18 Burak Ekinci), Osman Üstüntoy (Dk. 46 Sabri Doğan), Resul


Goller: Alihan Soyak Dk. 14 ve 42, Kubilay Babacan Dk. 33, 37 ve 39, Şahin Boz Dk. 36, 85 ve 90, Yunus Emre Altınalana Dk. 80 (Gültepespor)

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