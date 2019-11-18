Kayseri Birinci Amatör Küme B grubu’nda orta sıralarda yer alan Argıncık Esnafspor ile Akkışla Gençlikspor takımları oynadığı maçta karşılıklı goller ile 1-1 berabere kaldı.
Kayseri Birinci Amatör Küme B grubu'nda orta sıralarda yer alan Argıncık Esnafspor ile Akkışla Gençlikspor takımları oynadığı maçta karşılıklı goller ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Yusuf Uğurlu, Erkan Kırçıl, Deniz Apaçık
ArgıncıkEsnafspor: Erdem Kurt, Onur Kaan Ünal, Arif Can Aldemir ( Dk. Saffan Karasu), Samet Sarıçiçek, Fatih Karakuş, Murat Ergin ( Dk. 60 Zişan Sağlamer), Durmuş Tarım ( Dk. 25 Can Köse), Olcay Ülger, Seyfi Atıcı, Duran Yılmaz, Cafer Eroğlu
Akkışla Gençlikspor: Muhammed Arık, Osman Çamdal, Tuğrul Kelek, Hüseyin Öz, Önder Şen, Vedat Mortaş, Hakan Daşdemir, Eren Ertekin, Zeki Can Saltık, Selçuk Baykuş (Dk. 60 Mehmet Çatalkaya), Emre Ağırbaş ( Dk. 50 Mustafa Tanyolu)
Goller: Hakan Daşdemir Dk. 25 ( Akkışla Gençlik), Cafer Eroğlu Dk. 88 ( Argıncık Esnafspor)