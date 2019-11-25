Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu’nda şampiyonluk yarışı veren takımlardan Sanayi Esnafspor, yakın takipçisi Tomarza Belediyespor’u evinde 1-0 yenerek 19’a yükselttiği puanı ile zirve takibini sürdürmüş oldu.
Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren takımlardan Sanayi Esnafspor, yakın takipçisi Tomarza Belediyespor'u evinde 1-0 yenerek 19'a yükselttiği puanı ile zirve takibini sürdürmüş oldu.
Stat: Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Mehmet Yeniay, Muhammet Ülker, Abdulkadir Keğin
Sanayi Esnafspor: Ömer Aktosun, Erdal Kantemir, Erdal Demir, Yusuf Bayazıt, Metin Tanrısever, Ahmet Tidim, Fatih Çetin, Hüseyin Çakır, Durdu Mehmet Göksel, Gökhan Yeşilbaş, Furkan Karakaya
Tomarza Belediyespor: Hakan Aksoy, Fatih Akbudak, Mert Celayir, Emreh Aktaş ( Dk. 46 Abdurrahim İçil ), Şükrü Pekel, Mehmet Helvacı, Ahmet Can Öztürk, İlker Karadöl, Hakan Gazcıoğlu, Mehmet Arı, Erol Hayta
Gol: Gökhan Yeşilbaş Dk. 40 ( Sanayi Esnafspor )