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Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu’nda şampiyonluk yarışı veren takımlardan Sanayi Esnafspor, yakın takipçisi Tomarza Belediyespor’u evinde 1-0 yenerek 19’a yükselttiği puanı ile zirve takibini sürdürmüş oldu.

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren takımlardan Sanayi Esnafspor, yakın takipçisi Tomarza Belediyespor'u evinde 1-0 yenerek 19'a yükselttiği puanı ile zirve takibini sürdürmüş oldu.


Stat: Argıncık 2 Nolu


Hakemler: Mehmet Yeniay, Muhammet Ülker, Abdulkadir Keğin


Sanayi Esnafspor: Ömer Aktosun, Erdal Kantemir, Erdal Demir, Yusuf Bayazıt, Metin Tanrısever, Ahmet Tidim, Fatih Çetin, Hüseyin Çakır, Durdu Mehmet Göksel, Gökhan Yeşilbaş, Furkan Karakaya


Tomarza Belediyespor: Hakan Aksoy, Fatih Akbudak, Mert Celayir, Emreh Aktaş ( Dk. 46 Abdurrahim İçil ), Şükrü Pekel, Mehmet Helvacı, Ahmet Can Öztürk, İlker Karadöl, Hakan Gazcıoğlu, Mehmet Arı, Erol Hayta


Gol: Gökhan Yeşilbaş Dk. 40 ( Sanayi Esnafspor )

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