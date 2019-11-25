Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu lideri Kayserigücü, ligin 10.
Hafta maçında karşılaştığı güçlü OSB Atletikspor'u 1-0 yenerek ilk yarının son haftasına lider olarak girmeyi başardı.
Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Hakan Çam, İbrahim İmrağ, Tolga Selvi
Kayserigücü: Mehmet Akbaş, Yakup Aslan, Yunus Akyüz, Yavuz Özbey, Burak Çizmeciler, İnanç Albayrak ( Dk. 90 Emre Akyüz), Emre Zeren, Adem Yönel, Can Okumuş, Recep Çopur, Mahmut Altay ( Dk. 35 Ahmet İkiz) ( Dk. 75 Uğur Karahançer )
OSB Atletikspor: Ali Birol, Mustafa Yeşil, Emre Ateş, Orhan Şahin ( Dk. 55 Ömer Yıldız ), Furkan Batar ( Dk 68 Eray Lafçı ), Yusuf Aydoğdu, Mehmet Akif Gürkan, Emre Ulu ( Dk. 87 Çağrı Doğan ), Muzaffer Sekmen, Efehan Gürpınar , Serkan Yıldız
Gol: İnanç Albayrak Dk. 90 ( Kayserigücü )