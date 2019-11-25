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Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu’nda oynanan 10.

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda oynanan 10. Hafta maçında zayıf rakibi Yeşilhisar Belediyespor'u 4-2 ile geçen Gültepespor, puanın 21'e çıkartarak averaj ile ikinci sıradaki yerini korumuş oldu.


Stat: Argıncık 2 Nolu


Hakemler: Kemal Hattatioğlu, Muhammet Ülker, Abdulkadir Keğin


Gültepespor: Metin Sarı, Hüseyin Saltık, İsrafil Vural, Atakan Umar, Niyazi Türkan, Emre Altınalana, Ünal Narinç ( Dk. 75 Can Özdemir ), Şahin Boz, Ömer Mete, Kubilay Babacan, Alihan Soyak


Yeşilhisar Belediyespor: Safa Karasu, Abdulbaki Karamanoğulları, Şükrü Karadağ, Yasin Saçu, Ahmet Özer, Recep Kaçar, Ekrem Karaepaç, Fatih Deker, Yakup Erdoğan, Onur Tolaş, Mehmet Kök


Goller: Alihan Soyak Dk. 15 , Kubilay Babacan Dk. 20 , Ömer Mete Dk. 27 , Şahin Boz Dk. 72 ( Gültepespor ) , Yasin Saçu Dk. 45 , Abdulbaki Karamanoğulları Dk. 80 ( Yeşilhisar Belediyespor )

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