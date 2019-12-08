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Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu’nda şampiyonluk yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Kayserigücü ile Gültepespor 2-2 berabere kalarak haftayı 1 puan ile kapattılar.

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Kayserigücü ile Gültepespor 2-2 berabere kalarak haftayı 1 puan ile kapattılar.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Mustafa Savranlar, Recep Güneş, Deniz Apaçık


Gültepespor: İbrahim Okuducu, Hüseyin Saltık, İsrafil Vural, Turgut Kıvrak, Niyazi Türkan, Emre Altınalana, Ünal Narinç, Şahin Boz, Atakan Umar ( Dk. 46 Ömer Mete), Kubilay Babacan, Alihan Soyak


Kayserigücü: Mehmet Akbaş, Yunus Akyüz, Yakup Aslan, Burak Çizmeciler, Yavuz Özbey, Emre Zeren, Adem Yönel ( Dk.47 Mahmut Can Altay), İnanç Albayrak, Hasan Can Okumuş, Uğur Karahançer, Onur Recep Çopur


Goller: Hüseyin Saltık Dk. 7 , Niyazi Türkan Dk. 90 (Gültepespor), İnanç Albayrak Dk. 15 ve 50 (Kayserigücü)

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