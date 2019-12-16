Kayseri Birinci Amatör Küme B grubu'nda şampiyonluk yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Sanayi Esnasfpor ile Kayserigücü 2-2 berabere kalırken, Kayserigücü 24, Sanayi Esnafspor ise 23 puana yükseldi.

Stat: Erkilet 2 No'lu Saha

Hakemler: Turan Çelik, Ömer Hürcan Yücel, Deniz Apaçık

Sanayi Esnafspor: Ömer Aktosun, Ahmet Tidim ( Dk. 51 Recep Tayyip Fidan), Erdal Kontemir, Yusuf Beyazıt, Metin Tanrısever, Durdu Mehmet Göksel, Fatih Çetin ( Dk. 82 Ali Işık), Hüseyin Çakır, Murat Şahin, Gökhan Yeşilbaş, Ömer Karlı

Kayserigücü: Mehmet Akbaş, Yunus Akyüz, Yakup Aslan, Yavuz Özbey (Dk. 45 Erkut Çabucak) , Burak Çizmeciler, Mehmet Altay, Emre Zeren , Can Okumuş, Uğur Karahançer, Recep Çopur ( Dk. 50 Emre Akyüz), İnanç Albayrak

Goller: Gökhan Yeşilbaş Dk. 9 ve 85 ( Sanayi Esnafspor ), Uğur Karahançer Dk. 15 , İnanç Albayrak Dk. 30 ( Kayserigücü )

Kırmızı Kart: Mahmut Altay Dk. 75 (Kayserigücü)