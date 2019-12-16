İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme B grubu’nda şampiyonluk yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Sanayi Esnasfpor ile Kayserigücü 2-2 berabere kalırken, Kayserigücü 24, Sanayi Esnafspor ise 23 puana yükseldi.

Kayseri Birinci Amatör Küme B grubu'nda şampiyonluk yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Sanayi Esnasfpor ile Kayserigücü 2-2 berabere kalırken, Kayserigücü 24, Sanayi Esnafspor ise 23 puana yükseldi.


Stat: Erkilet 2 No'lu Saha


Hakemler: Turan Çelik, Ömer Hürcan Yücel, Deniz Apaçık


Sanayi Esnafspor: Ömer Aktosun, Ahmet Tidim ( Dk. 51 Recep Tayyip Fidan), Erdal Kontemir, Yusuf Beyazıt, Metin Tanrısever, Durdu Mehmet Göksel, Fatih Çetin ( Dk. 82 Ali Işık), Hüseyin Çakır, Murat Şahin, Gökhan Yeşilbaş, Ömer Karlı


Kayserigücü: Mehmet Akbaş, Yunus Akyüz, Yakup Aslan, Yavuz Özbey (Dk. 45 Erkut Çabucak) , Burak Çizmeciler, Mehmet Altay, Emre Zeren , Can Okumuş, Uğur Karahançer, Recep Çopur ( Dk. 50 Emre Akyüz), İnanç Albayrak


Goller: Gökhan Yeşilbaş Dk. 9 ve 85 ( Sanayi Esnafspor ), Uğur Karahançer Dk. 15 , İnanç Albayrak Dk. 30 ( Kayserigücü )


Kırmızı Kart: Mahmut Altay Dk. 75 (Kayserigücü)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.