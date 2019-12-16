Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu’nda oynanan 12.
Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda oynanan 12. hafta maçında deplasmanda Argıncık Esnasfpor'u2-0 mağlup eden Tomarza Belediyespor, puanını 24 yaparak zirve iddiasını sürdürdü.
Stat Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Pakırcı, Abdulkadir Keğin, Bekir Kahraman
Argıncık Esnafspor: Emre Tarcan, Can Köse, Engin Üçel, Emre Öksüz ( Dk. 59 Zişan Sağlamer), Onur Kaan Ünal, Duran Yılmaz, Samet Sarıçiçek, Cafer Eroğlu, Durmuş Tarım, Fatih Karakuş, Mücahit Çelik ( Dk. 65 Seffan Karasu)
Tomarza Belediyespor: Hakan Aksoy, Fatih Akbudak, Şükrü Pekel, Samet Öztürk, Selçuk Yılmaz, Ahmet Can Öztürk (Dk. 88 Harun Öztürk), İlker Karadöl, Mehmet Arı ( Dk. 65 Osman Taşçı), Halit Ulucan, Abdurrahim Işık, Erol Hayta
Goller: Ahmet Can Öztürk Dk. 35, Selçuk Yılmaz Dk. 85 (pen) ( Tomarza Belediyespor)