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Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu’nda oynanan 12.

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda oynanan 12. hafta maçında deplasmanda Argıncık Esnasfpor'u2-0 mağlup eden Tomarza Belediyespor, puanını 24 yaparak zirve iddiasını sürdürdü.


Stat Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler: Ahmet Pakırcı, Abdulkadir Keğin, Bekir Kahraman


Argıncık Esnafspor: Emre Tarcan, Can Köse, Engin Üçel, Emre Öksüz ( Dk. 59 Zişan Sağlamer), Onur Kaan Ünal, Duran Yılmaz, Samet Sarıçiçek, Cafer Eroğlu, Durmuş Tarım, Fatih Karakuş, Mücahit Çelik ( Dk. 65 Seffan Karasu)


Tomarza Belediyespor: Hakan Aksoy, Fatih Akbudak, Şükrü Pekel, Samet Öztürk, Selçuk Yılmaz, Ahmet Can Öztürk (Dk. 88 Harun Öztürk), İlker Karadöl, Mehmet Arı ( Dk. 65 Osman Taşçı), Halit Ulucan, Abdurrahim Işık, Erol Hayta


Goller: Ahmet Can Öztürk Dk. 35, Selçuk Yılmaz Dk. 85 (pen) ( Tomarza Belediyespor)

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