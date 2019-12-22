Kayseri Birinci Amat?r K?me B Grubu

hafta kar??la?mas?nda Makfitspor ile Kayserig?c? FK kar?? kar??ya geldi. Kayserig?c? rakibini 3-1 ma?lup ederek 3 puan?n sahibi oldu ve liderli?ini s?rd?rd?.

Stat: Arg?nc?k Stad? 2

Hakemler:Erdem Sar?aslan, Ahmet ?nci, ?zzet Samur

Makfitspor: A.Yakup Boyraz, Kerem Bahad?r Teke, (Dk.46 Batuhan Y?ld?z), Yunus Emre Kulan, Ramazan Kunur, (Dk.50 Halil ?brahim ?zdeniz), Canberk Yal??n, Ahmet K?ksal, Arif ?nc?, Resul Kahriman, Erkam Boyraz, ?rfan Yi?en, Emrah Demir

Kayserig?c? FK: Baykal Altay, Burak ?izmeciler, Yavuz ?zbey, Hasan Can Okumu?, U?ur Karahan?er, Erkut ?aburak, (Dk.50 Yakup Aslan), Emre Zeren, Yunus Aky?z, Furkan ?ent?rk, (Dk.85 Yusuf Salih ?eng?l), ?nan? Albayrak, Adem Y?nel

Goller: Emrah Demir Dk.32 (Makfitspor) ?nan? Albayrak Dk.13 ve 81, Emre Zeren Dk.62 (Kayserig?c? FK)