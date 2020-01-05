Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan Kayserigücü, ligin 15.
Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Kayserigücü, ligin 15. haftasında karşılaştığı Argıncık Esnafspor'u ilk yarıda bulduğu goller ile 2-1 mağlup etmeyi bildi.
Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Volkan Oğuz, Rıza Öztürk, Bekir Kahraman
Kayserigücü: Baykal Altay, Samet Koçyiğit, Furkan Şentürk, Hasan Can Okumuş, İnanç Albayrak, Emre Zeren (Dk. 75 Mahmur Can Altay), Uğur Karahançer (Dk. 65 Yücel Hüyük), Yavuz Özbey, Erkut Çabucak, Burak Çizmeciler (Dk. 82 Yakup Aslan), Yunus Akyüz
Argıncık Esnafspor: Erdem Kurt, Emre Öksüz (Dk. 85 İmdat Türkan), Can Köşe, Onur Ünal, Durmuş Tarım, Engin Üçel, Yusuf Koçkat (Dk. 50 Furkan Kaşıkara), Cafer Eroğlu, Duran Yılmaz, Fatih Karakuş, Mücahit Çelik
Goller: İnanç Albayrak Dk. 7 , Hasan Can Okumuş Dk. 5 (Kayserigücü) , Duran Yılmaz Dk. 88 (Agıncık Esnafspor)