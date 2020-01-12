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Kayseri Birinci Amatör küme B Grubu

Kayseri Birinci Amatör küme B Grubu’nda zirve yarışı veren OSB Atletikspor, Kafkasspor karşısında 2-1 geriye düştüğü maçta son dakikalarda bulduğu golle bir puanı kurtarsa da zirve yolunda ağır yara aldı.

Kayseri Birinci Amatör küme B Grubu'nda zirve yarışı veren OSB Atletikspor, Kafkasspor karşısında 2-1 geriye düştüğü maçta son dakikalarda bulduğu golle bir puanı kurtarsa da zirve yolunda ağır yara aldı.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Volkan Oğuz, Furkan Ulu, Yılmaz Barkın Baygün


Kafkasspor: Ergin Albayrak, Bekir Böke, Abdulbaki İnce, Ekrem Gül, Resul Havur, Osman Kutay Altuntaş, Eser Şengül (Dk. 73 Furkan Baykal), Fırat Durkut, Burak Ekinci, Onur Ekinci, Mustafa Enes Cingöz


OSB Atletikspor: Ersin İptaş, Emre Ateş, Furkan Batar (Dk. 46 Ömer Yıldız), Orhan Şahin, İsmail Aydoğdu, Yusuf Aydoğdu, Mehmet Akif Gürkan, Emre Ulu, Muzaffer Sekmen (Dk. 75 Eray Lafçı), Mustafa Yeşil, Serkan Yıldız


Golleri: İsmail Aydoğdu Dk. 60 , Emre Ateş Dk. 88 (OSB Atletikspor), Eser Şengül Dk. 65, Bekir Böke Dk. 70 (Kafkasspor)

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