Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Gültepespor, 18. Hafta maçında karşılaştığı Kafkasspor'u 7-1 gibi farklı bir skor ile mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Stat: Argıncık 1 No'lu Saha

Hakemler: Erol Eroğlu, Ahmet İnci, Muhammet Ülker

Kafkasspor: Koray Ergin, Fırat Durkut, Abdulbaki İnce, Şehzade Ceyhan,Resul Havur, Osman Kutay Altuntaş, Burak Ekinci, Eser Şengül, Koray Kocakaplan, Osman Altuntaş, Seyit Alkoç

Gültepespor: İbrahim Okuducu, Ünal Narinç, Mustafa Aydın, Cankat Yalçın, Niyazi Türkan, Yunus Emre Altınalana (Dk. 77 İsrafil Vural), Alihan Soyak, Şahin Boz, Turgut Kıvrak, Hüseyin Saltık, Ömer Bozkuş

Goller: Resul Havur Dk. 53 (Kafkasspor),Alihan Soyak Dk. 5 ve 80 , Ömer Bozkuş Dk. 10, 15 ve 75 , Hüseyin Saltık Dk. 76 , Cankat Yalçın Dk. 85 (Gültepespor)