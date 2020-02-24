Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu maçında Kayseri OSB Atletikspor, lider Kayserigücü’nü 1-0 mağlup etti.
Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu maçında Kayseri OSB Atletikspor, lider Kayserigücü'nü 1-0 mağlup etti.
Stat: OSB Stadı
Hakemler: Suat Alptekin, Harun Soyeşik, Deniz Apaçık
OSB Atletikspor: Ersin İptaş, Emre Ateş, Halil İbrahim Avcı, Orhan Şahin, Hüseyin Can Taş (dk. 77 Furkan Batar), İsmail Aydoğdu (dk. 65 Ömer Yıldız), Mehmet Akif Gürkan (dk. 87 Muhammed Yasin Bilir ?), Erman Deveci, Mustafa Yeşil, Muzaffer Sekmen, Yusuf Aydoğdu
Kayserigücü: Baykal Altay, Burak Çizmeciler, Yavuz Özbey, Samet Koçyiğit (dk. 66 Uğur Karahançer), (dk. 89 Yücel Hüyük ?), Furkan Şentürk, Eren Keleş, Emre Zeren, Can Okumuş, İnanç Albayrak, Onur Recep Çopur (dk. 78 Mahmut Can Altay), Yunus Akyüz
Gol: Halil İbrahim Avcı (dk.84) (Kayseri OSB Atletikspor)