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Kayseri Birinci Amatör Küme

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu lideri Kayserigücü FK, Palasspor’u 6-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu lideri Kayserigücü FK, Palasspor'u 6-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.


Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Ahmet Ulu, Erkan Kırçıl, Nail Berkant Sarıkaya


Kayserigücü FK: Mehmet Akbaş, Yavuz Özbey, Yakup Aslan, Burak Çizmeciler, Hasan Can Okumuş, Emre Zeren, İnanç Albayrak, Adem Yönel, Ahmet İkiz, Fevzi Can Şahin


Palasspor: Semih Beştaş, Bekir Bolat, Özgür Çapan, Bayram Toy, İsmail Zengin, Hacı Baykuş, İlhan Gültekin, Yaşar Bolat, Kadir Koçak, Abdullah Koçer, Emre Özyaşar


Goller: Ahmet İkiz dk.5, İnanç Albayrak dk.46, Emre Zeren dk.55, Hasan Can Okumuş dk.85-88-90 (Kayserigücü FK)

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