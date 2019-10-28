Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu lideri Kayserigücü FK, Palasspor’u 6-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu lideri Kayserigücü FK, Palasspor'u 6-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Ulu, Erkan Kırçıl, Nail Berkant Sarıkaya
Kayserigücü FK: Mehmet Akbaş, Yavuz Özbey, Yakup Aslan, Burak Çizmeciler, Hasan Can Okumuş, Emre Zeren, İnanç Albayrak, Adem Yönel, Ahmet İkiz, Fevzi Can Şahin
Palasspor: Semih Beştaş, Bekir Bolat, Özgür Çapan, Bayram Toy, İsmail Zengin, Hacı Baykuş, İlhan Gültekin, Yaşar Bolat, Kadir Koçak, Abdullah Koçer, Emre Özyaşar
Goller: Ahmet İkiz dk.5, İnanç Albayrak dk.46, Emre Zeren dk.55, Hasan Can Okumuş dk.85-88-90 (Kayserigücü FK)