Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Güneşspor, rakibi Amarat Gençlikspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Oğuzhan Çadır, Ömer Hürcan Yücel, Serkan Yıldırım

Amarat Gençlikspor: Yunus Babayiğit, Ömer Buğra Türyaki, Yasin Serin, (Dk.55 Abdulkerim Güngör), Furkan Tağ, Sedat Sönmez, Emre Özdemir, (Dk.60 Furkan Aydın), Muhammed Mustafa Çilsal, (Dk.69 Bayram Dinçer), Hakan Baydilli, Ali Dalmış, Serhat Bozdoğan, Muhammed Tarık Tiryaki

Güneşspor: Ömer Sefa Tuna, Emre Altan, İhsan Göktaş, Memiş Duran, Enes Güler, Orhan Çankaya, (Dk.65 Turgut Vural), Mehmet Yenilmez, Osman Rızvan, Ali Yerlitaş, Mehmet Durdu, Emirhan Daşdemir

Goller: Mehmet Durdu dk.12, Emirhan Daşdemir dk.38, Mehmet Yenilmez dk.62 (Güneşspor)