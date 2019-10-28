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Kayseri Birinci Amatör Küme

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu 6.

hafta karşılaşmasında Argıncıkspor, Büyüleynspor'u 4-0 mağlup ederek ligdeki üçüncü galibiyetini aldı.


Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Arman Erkılıç, Ömer Hürcan Yücel, Serkan Yıldırım


Argıncıkspor: Mustafa Alperen Karataş, Osman Koş, Hüseyin Yılmaz (Dk.70 Selim Akdeniz) Kaan Aşık, Kerem Göçek, Metin Yılmaz, Menduh Çökük, Ahmet Sebile, Ahmet Arsoy, Mevlüt Yılmaz, Fatih Çetinalp (Dk.60 Mehmet Can Gülay)


Büyüleyenspor: Ramazan İsmail, Mustafa Hulusi Erol, Seyit Sevinti, Ali Törk, Sinan Yücel, Engin Durdağ, Lokman Öztürk, Kemal Yüksel, Fatih Danacı, Doğukan Bozot, Ramazan (Dk.40 Arif Yaman)


Goller: Mevlüt Yılmaz dk.15, Ahmet Arsoy dk.21, Metin Yılmaz dk.30, Selim Akdeniz dk.90 (Argıncıkspor)

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