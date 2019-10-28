Kayseri Birinci Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme’nin 6.
Kayseri Süper Amatör Küme'nin 6.haftasında zirve mücadelesi veren Kayseri Yolspor, dün oynadığı maçta Kocasinan Şimşekspor'u tek golle yenerek 3 puanın sahibi oldu. Turuncu-Siyahlılar karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Hakan Çam, Osman Baruk, Halit KAracabay
Kocasinan Şimşekspor: Osman Demirtaş, Tugay Oflazoğlu (Dk.80 Kadir Eren Üçal), Atakan Kökkaya, Erdi Kaynar, Ümit Ergüner, Abdulkadir Baykaldı, Halil Aladağ, Abdullah Enes Ozan, (Dk.70 Aziz Kaan), Erman Çilsal, Berkay Arı, Onur Aldemir, (Dk.32 Emircan Yıldırım)
Kayseri Yolspor: Ergin İptaş, Batuhan Çelik, Abdullah Aydilek, Ümit Al, Levent Karabacak, Koray Tuna, İhsan Yasıt (Dk.51 Cihat Bakar), Gökhan Savranlar, Göktuğ Berathan Şeker (Dk.46 Mustafa Saylağ), Cüneyt Egemen Karagöz, Beytullah Özcan (Dk.61 Yunus Güneri)
Gol: Ümit Al dk.68 (penaltı) (Kayseri Yolspor)
Kırmızı Kart: Cihat Bakar dk.86 (Kayseri Yolspor)