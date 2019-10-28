Kayseri Birinci Amatör Küme

Birinci Amatör Küme A Grubunda Kayseri Yavuzspor ile Erciyes Reşadiye Gençlikspor karşı karşıya geldi.
5 golün atıldığı zorlu doksan dakikada gülen taraf 3-2'lık sonuçla Yavuzspor oldu.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Volkan Oğuz, Fatih Han Ayar, Berkan Özkoçak
Erciyes Reşadiye Gençlikspor: K.İbrahim Demirtaş, Paşacan Demirkaya, Ahmet Fidan, Halil Eren, Engin Yakut, (Dk.70 Ahmet Pınar), Tahsin Erarslan, Hakan Bıyık, (Dk.65 Kadir Yılmaz), Erdem Temir (Dk.72 Fatih Aslan), Furkan Şanlı, Umut Üçel, Murat Tahmaz
Kayseri Yavuzspor: Anıl Tekin, Tolga Taşoluk, Burak Ekici, Sedat Özdemir, Birkan Çelik, Osman Fikret, (Dk.46 Görkem Gök), Tugay Taşoluk, Ali Püsküllü (Dk.90 Mustafa Solak), Ramazan Bulmuş, Mehmet Orçan, Fatih Bağçı
Goller: Umut Üçel dk.83 (penaltı),Murat Tahmaz dk.89 (Erciyes Reşadiye Gençlikspor), Fatih Bağçı dk.33-81, Mehmet Orçan dk.70 (Kayseri Yavuzspor)