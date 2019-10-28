İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri Birinci Amatör Küme

Birinci Amatör Küme A Grubunda Kayseri Yavuzspor ile Erciyes Reşadiye Gençlikspor karşı karşıya geldi.

5 golün atıldığı zorlu doksan dakikada gülen taraf 3-2'lık sonuçla Yavuzspor oldu.


Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha


Hakemler: Volkan Oğuz, Fatih Han Ayar, Berkan Özkoçak


Erciyes Reşadiye Gençlikspor: K.İbrahim Demirtaş, Paşacan Demirkaya, Ahmet Fidan, Halil Eren, Engin Yakut, (Dk.70 Ahmet Pınar), Tahsin Erarslan, Hakan Bıyık, (Dk.65 Kadir Yılmaz), Erdem Temir (Dk.72 Fatih Aslan), Furkan Şanlı, Umut Üçel, Murat Tahmaz


Kayseri Yavuzspor: Anıl Tekin, Tolga Taşoluk, Burak Ekici, Sedat Özdemir, Birkan Çelik, Osman Fikret, (Dk.46 Görkem Gök), Tugay Taşoluk, Ali Püsküllü (Dk.90 Mustafa Solak), Ramazan Bulmuş, Mehmet Orçan, Fatih Bağçı


Goller: Umut Üçel dk.83 (penaltı),Murat Tahmaz dk.89 (Erciyes Reşadiye Gençlikspor), Fatih Bağçı dk.33-81, Mehmet Orçan dk.70 (Kayseri Yavuzspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.