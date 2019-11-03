İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri Birinci Amatör Küme

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubunda ligin 7.

haftasında oynanan zorlu karşılaşmada Sanayi Esnafspor, Argıncık Esnafspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.


Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha


Hakemler: Rıza Öztürk, Muhammed Ülker, Yusuf Adsalmış


Sanayi Esnafspor: Ömer Aktosun, Burak Kefkir, Hüseyin Çakır, Maraf Şahin (Dk.58 Erdal Kantemir) Erdal Demir, Metin Tanrıverdi, Furkan Karakaya, Ömer Karlı ** (Dk.65 Yusuf Beyazıt *) Recep Tayyip Fidan, Gökhan Yeşilbaş, Fatih Çetin (Dk.70 Kaan Demirtaş)


Argıncık Esnafspor: Erdem Kurt ,Emre Öksüz, Zişan Tayyip Sağlam, Doğan Çarboğa, Fatih Karakuş, Murat Ergin, Saffan Karasu, Olcay Ülger Durmuş Tarım, (Dk.60 Duran Yılmaz) Cafer Eroğlu, (Dk.73 Ergün Ünal *) Seyfi Atıcı * (Dk.55 Samet )


Gol: Hüseyin Çakır dk (Sanayi Esnafspor)


Kaçan Penaltı:Emre Öksüz dk (Argıncık Esnafspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.