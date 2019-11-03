Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubunda ligin 7.
haftasında oynanan zorlu karşılaşmada Sanayi Esnafspor, Argıncık Esnafspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Rıza Öztürk, Muhammed Ülker, Yusuf Adsalmış
Sanayi Esnafspor: Ömer Aktosun, Burak Kefkir, Hüseyin Çakır, Maraf Şahin (Dk.58 Erdal Kantemir) Erdal Demir, Metin Tanrıverdi, Furkan Karakaya, Ömer Karlı ** (Dk.65 Yusuf Beyazıt *) Recep Tayyip Fidan, Gökhan Yeşilbaş, Fatih Çetin (Dk.70 Kaan Demirtaş)
Argıncık Esnafspor: Erdem Kurt ,Emre Öksüz, Zişan Tayyip Sağlam, Doğan Çarboğa, Fatih Karakuş, Murat Ergin, Saffan Karasu, Olcay Ülger Durmuş Tarım, (Dk.60 Duran Yılmaz) Cafer Eroğlu, (Dk.73 Ergün Ünal *) Seyfi Atıcı * (Dk.55 Samet )
Gol: Hüseyin Çakır dk (Sanayi Esnafspor)
Kaçan Penaltı:Emre Öksüz dk (Argıncık Esnafspor)