Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda şampiyonluk hedefleyen Kayseri Yavuzspor, hafta sonu oynadığı maçta Yeni Esenspor’u 2-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.
Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda şampiyonluk hedefleyen Kayseri Yavuzspor, hafta sonu oynadığı maçta Yeni Esenspor'u 2-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.
Stat: Argıncık Stadı 2
Hakemler: Suha Adıyaman, Recep Güneş, Furkan Ulu
Kayseri Yavuzspor: H.Anıl Tekin, Tolga Taşoluk, M.Burak Ekici, Birkan Çelik, Sedat Özdemir, Fatih Bağçı, Tugay Taşoluk, Ali Püsküllü, Ramazan Bulmuş, (Dk.88 Mustafa Solak), Durdu Mehmet Orçan, İsmail Mete (Dk.79 Görkem Gök)
Yeni Esenspor: Selim Kolukısa, Fatih Aslan, Oğuz Arslan, Oğuzhan Kocakent, Onur Şimşek, Mehmet Ekrem Ök, Mustafa Tellioğlu, Mehmet Hanifi Yavuz, Akif Korkmazyürek, Bekir Gürbüz , (Dk. 75 Mustafa Karafakılı), Resul Solma
Goller: Tugay Taşoluk Dk.17, Durdu Mehmet Orçan Dk.39 (Kayseri Yavuzspor)