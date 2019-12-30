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Kayseri Birinci Amatör Küme

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu lideri Kayserigücü FK, rakiplerinin puan kaybettiği haftada rakibi Akkışla Gençlikspor’u deplasmanda 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli galibiyete imza attı.

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu lideri Kayserigücü FK, rakiplerinin puan kaybettiği haftada rakibi Akkışla Gençlikspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli galibiyete imza attı.


Stat: Akkışla Stadı


Hakemler: Esat Sabuncu, Yaşar Özçetin, İzzet Samur


Akkışla Gençlikspor: Ömer Poyraz, Vedat Mortaş, Tuğrul Kelek, Hüseyin Öz, Halil İbrahim Avcı, Önder Şen, Osman Çamdal, Abdussamed Yılmaz, Onur Avcı, M.Eren Ertekin, Emre Ağırbaş


Kayserigücü FK: Mehmet Akbaş, Yunus Akyüz, Burak Çizmeciler, Erkut Çabucak, Yavuz Özbey, Uğur Karahançer, Emre Zeren, İnanç Albayrak, Onur Recep Çopur, (Dk.74 Samet Koçyiğit), Hasan Can Okumuş, Furkan Şentürk


Goller: Hasan Can Okumuş Dk.65, Samet Koçyiğit Dk.85 (Kayserigücü FK)

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