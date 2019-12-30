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Kayseri Birinci Amatör Küme

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda liderlik koltuğunda oturan Başakpınar Belediyespor rakibi Esentepespor’u 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda liderlik koltuğunda oturan Başakpınar Belediyespor rakibi Esentepespor'u 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.


Stat: Argıncık Stadı 2


Hakemler: Hakan Çam, Ahmet Çıtak, Serkan Yıldırım


Esentepespor: Numan Öztürk, Recep Kürşat, Ömer Öztürk, Ahmet Aksoy, Hüseyin Can Uçar, Metehan Dinçer, Muhammed Enes, İbrahim Kazezoğlu, Yusuf Öztürk, İbrahim Sayın, Muhammed Gazi Öztürk


Başakpınar Belediyespor: Batuhan Karakoç, Ahmed Asaa Mohd, Umut Akyol, Engincan Özcan, Samet Yılma, İsmail Erdi Halis, Enes Koç, Harun Aslan, Bünyamin Coşkun, Salih Kamacı, Resul Yıldırım


Goller: Ömer Öztürk Dk.15, Muhammed Gazi Öztürk Dk.82 (Esentepespor), Harun Aslan Dk.52, Resul Yıldırım D.57 Muhammed Gazi Öztürk Dk.86 (Kendi Kalesine) (Başakpınar Belediyespor)

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