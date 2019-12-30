Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda liderlik koltuğunda oturan Başakpınar Belediyespor rakibi Esentepespor’u 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda liderlik koltuğunda oturan Başakpınar Belediyespor rakibi Esentepespor'u 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Stat: Argıncık Stadı 2
Hakemler: Hakan Çam, Ahmet Çıtak, Serkan Yıldırım
Esentepespor: Numan Öztürk, Recep Kürşat, Ömer Öztürk, Ahmet Aksoy, Hüseyin Can Uçar, Metehan Dinçer, Muhammed Enes, İbrahim Kazezoğlu, Yusuf Öztürk, İbrahim Sayın, Muhammed Gazi Öztürk
Başakpınar Belediyespor: Batuhan Karakoç, Ahmed Asaa Mohd, Umut Akyol, Engincan Özcan, Samet Yılma, İsmail Erdi Halis, Enes Koç, Harun Aslan, Bünyamin Coşkun, Salih Kamacı, Resul Yıldırım
Goller: Ömer Öztürk Dk.15, Muhammed Gazi Öztürk Dk.82 (Esentepespor), Harun Aslan Dk.52, Resul Yıldırım D.57 Muhammed Gazi Öztürk Dk.86 (Kendi Kalesine) (Başakpınar Belediyespor)