Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Güneşspor, orta sıralarda yer alan rakibi Argıncıkspor’u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.
Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Güneşspor, orta sıralarda yer alan rakibi Argıncıkspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.
Stat: Argıncık Stadı 1
Hakemler: Suat Alptekin, Osman Baruk, Turan Çelik
Argıncıkspor: Mustafa Alperen Karataş, Osman Koş, Hüseyin Yılmaz (Dk.80 Selim Akdeniz), Kaan Aşık, Kerim Göçek, Ahmet Arsoy (Dk.65 Haydar Cüce), Menduh Çökük (Dk.71 Mevlüt Buğra), Ahmet Sebile, Emrah Arslan, Bahattin Baydemir, Fatih Çetinalp
Güneşspor: Ömer Sefa, Furkan İmdat, Cengizhan Bakar, Memiş Duran, Enes Güler, Abdulsamet Coşkun (Dk.65 Orhan Çankaya), Mehmet Yenilmez, Osman Rızvan, Ali Yerlitaş, (Dk.82 Ferhat Yılmaz), Mehmet Durdu, Turgut Vural
Gol: Mehmet Durdu Dk.28 (Güneşspor)