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Kayseri Birinci Amatör Küme

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Güneşspor, orta sıralarda yer alan rakibi Argıncıkspor’u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Güneşspor, orta sıralarda yer alan rakibi Argıncıkspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.


Stat: Argıncık Stadı 1


Hakemler: Suat Alptekin, Osman Baruk, Turan Çelik


Argıncıkspor: Mustafa Alperen Karataş, Osman Koş, Hüseyin Yılmaz (Dk.80 Selim Akdeniz), Kaan Aşık, Kerim Göçek, Ahmet Arsoy (Dk.65 Haydar Cüce), Menduh Çökük (Dk.71 Mevlüt Buğra), Ahmet Sebile, Emrah Arslan, Bahattin Baydemir, Fatih Çetinalp


Güneşspor: Ömer Sefa, Furkan İmdat, Cengizhan Bakar, Memiş Duran, Enes Güler, Abdulsamet Coşkun (Dk.65 Orhan Çankaya), Mehmet Yenilmez, Osman Rızvan, Ali Yerlitaş, (Dk.82 Ferhat Yılmaz), Mehmet Durdu, Turgut Vural


Gol: Mehmet Durdu Dk.28 (Güneşspor)

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