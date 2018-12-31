Kayseri Birinci Amatör Küme U-15 Ligi A Grubu

Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu’nda oynanan ikinci hafta karşılaşmasında Kalespor’u tek golle 1-0 geçen Anadolu Yıldızları, ikinci haftada galibiyet ile tanıştı.
Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu'nda oynanan ikinci hafta karşılaşmasında Kalespor'u tek golle 1-0 geçen Anadolu Yıldızları, ikinci haftada galibiyet ile tanıştı.
Stat: Argıncık 2
Saha Komiseri: Mehmet Yılmaz
Hakemler: Zafer Demir, Turan Çelik, Adem Kaygısız
Anadolu Yıldızları U-15: Mustafa Karaimam, Mertcan Kılıç, Aziz Gül, Burak Yolcu, Muhammed Kaycı, Ayhan Kavalcı, Yusuf Korkut, Samet Ünsal, Ozan Yangın, Mehmet Gül, Celal Burak
Kayseri Kalespor U-15: Samet Aldemir, Eren Lekesiz, Ahmet Akkaya, Osman Tokgöz, Fahrettin Erdem, Ahmet Yadigar, Enes Ural, Ahmet Akgül, Ali Kılınç, Erdal Bozoğlu, Kadir
Gol: Dk. 43 Ozan Yangın (A.Yıldızları)