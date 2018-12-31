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Kayseri Birinci Amatör Küme U-15 Ligi A Grubu

Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu’nda oynanan ikinci hafta karşılaşmasında Kalespor’u tek golle 1-0 geçen Anadolu Yıldızları, ikinci haftada galibiyet ile tanıştı.

Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu'nda oynanan ikinci hafta karşılaşmasında Kalespor'u tek golle 1-0 geçen Anadolu Yıldızları, ikinci haftada galibiyet ile tanıştı.


Stat: Argıncık 2


Saha Komiseri: Mehmet Yılmaz


Hakemler: Zafer Demir, Turan Çelik, Adem Kaygısız


Anadolu Yıldızları U-15: Mustafa Karaimam, Mertcan Kılıç, Aziz Gül, Burak Yolcu, Muhammed Kaycı, Ayhan Kavalcı, Yusuf Korkut, Samet Ünsal, Ozan Yangın, Mehmet Gül, Celal Burak


Kayseri Kalespor U-15: Samet Aldemir, Eren Lekesiz, Ahmet Akkaya, Osman Tokgöz, Fahrettin Erdem, Ahmet Yadigar, Enes Ural, Ahmet Akgül, Ali Kılınç, Erdal Bozoğlu, Kadir


Gol: Dk. 43 Ozan Yangın (A.Yıldızları)

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