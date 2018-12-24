Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde kümede kalma yarışı veren iki takımın mücadelesinde Argıncık Esnasfpor’u 2-0 mağlup eden Kılıçaslan Yıldızspor, ligin 10.
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde kümede kalma yarışı veren iki takımın mücadelesinde Argıncık Esnasfpor'u 2-0 mağlup eden Kılıçaslan Yıldızspor, ligin 10. Hafta sonunda puanını 8'e çıkartarak yeniden umutlandı.
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Arman Erkılıç, Mustafa Kalaycı, Mehmet Selvi
Kılıçaslan Yıldızspor: Ahmet, Ömer Faruk, İsmail, Mehmet, Osman, Çağrı, Güray, Hasan, İbrahim, Hakan, Selçuk
Argıncık Esnafspor: Said, Hifzullah, Arif Can, Doğan, Ahmet, Özkan, Yusuf, Hamdi, Kadir, Mücahit, Ahmet
Goller: Dk. 55 72 İbrahim Özdin (Kılıçaslan Yıldızspor)