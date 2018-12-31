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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde oynanan 11.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan 11. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Belsinspor sahadan karşılıklı goller ile 1-1 eşitlikle ayrılarak puanları paylaştı.


Stat: Argıncık 1 Nolu


Saha Komiseri: Mustafa Irmak


Hakemler: Halit Karacabay, Resul Kural, Mehmet Türk


Gençlerbirliği U-19: Harun Bayram, Fatih Aktaş, Burak Karabulut, Umut Tunç, Caner Dilli, Mert Cingöz, Batuhan Alan, Eren Demir, Samet Aydın, Hasan Pamuk, Abdullah Can Deniz


Belsinspor U-19: Mustafa Aslan, Ömer Söyler, Emre Yenidoğan, Uğur Alper, Kerim Karimiş, Batuhan Arı, Doğukan Gültekin, Ahmet Temur, Ömer Can, Berkay Kaya, Samet Gümüş


Goller: Dk. 7 Emre Yenidoğan (Belsin) Dk. 14 Abdullah Can Deniz (Gençlerbirliği)

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