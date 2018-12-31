İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nin 11.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nin 11. hafta karşılaşmasında Anadolu Yıldızları, güçlü rakibi Kayseri İdman Yurdu'nu ilk yarıda bulduğu goller ile 2-1 mağlup etti.


Stat: Argıncık 2


Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş


Hakemler: Mehmet Koç, Muhammed Gürbüz, Levent Yeşilyurt


Anadolu Yıldızları U-19: Enes Özper, Osman Koçkar, Samet Atsız, Ali Yıldız, Ali Ekinci, Galip Bayram, Sergen Yalçın, Murat Aydın, Karahan Hamurcu, Hasan Polat, Berat Aydemir


Kayseri İdman Yurdu U-19: Samet Tecik, Yasin Silay, Nuri Avcı, Alim Usta, Mustafa Karakaya, Ahmet Karahan, Rahim Özlü, Orhan Çınar, Oğuzhan Şirin, Galip Akyıldız, Oğuz Gürbüz (Dk.60 Hüseyin Özer)


Goller: Dk. 5 Karahan Hamurcu, Dk. 32 Berat Aydemir (A.Yıldızları) Dk. 90+4 Hüseyin Özer (K.İdmanyurdu)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.