Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nin 11.
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nin 11. hafta karşılaşmasında Anadolu Yıldızları, güçlü rakibi Kayseri İdman Yurdu'nu ilk yarıda bulduğu goller ile 2-1 mağlup etti.
Stat: Argıncık 2
Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş
Hakemler: Mehmet Koç, Muhammed Gürbüz, Levent Yeşilyurt
Anadolu Yıldızları U-19: Enes Özper, Osman Koçkar, Samet Atsız, Ali Yıldız, Ali Ekinci, Galip Bayram, Sergen Yalçın, Murat Aydın, Karahan Hamurcu, Hasan Polat, Berat Aydemir
Kayseri İdman Yurdu U-19: Samet Tecik, Yasin Silay, Nuri Avcı, Alim Usta, Mustafa Karakaya, Ahmet Karahan, Rahim Özlü, Orhan Çınar, Oğuzhan Şirin, Galip Akyıldız, Oğuz Gürbüz (Dk.60 Hüseyin Özer)
Goller: Dk. 5 Karahan Hamurcu, Dk. 32 Berat Aydemir (A.Yıldızları) Dk. 90+4 Hüseyin Özer (K.İdmanyurdu)