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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi lideri Talasgücü Belediyespor, son haftaların formsuz ekibi Gençlerbirliği’ni 3-0 yenerek liderlik koltuğunu korumayı bildi.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi lideri Talasgücü Belediyespor, son haftaların formsuz ekibi Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek liderlik koltuğunu korumayı bildi.


Stat: Argıncık 1


Hakemler: Mustafa Emre Doğruer, Fulya Fırat, Kısmet Coşkun


Saha Komiseri: İlyas Öksüz


Talasgücü Belediyespor U-19: Semih Bahar, Uğur Taşpınar, İbrahim Şahinkaya, Kaan Şahin, Yakupcan Yazgan, Emrecan Akkaya, Faruk Demir, Ali Avcı, Kaan Melül, Mustafa Erkoç, Lukman Tobi Iwaloye


Gençlerbirliği U-19: Harun Bayram, Batuhan Alen, Caner Dilli, Can Deniz, Serhat Pakır, Hüseyin Uytum, Eren Demir, Mert Cingöz, Samed Aydın, Ahmet Topal, Emre Gezgin


Goller: Dk.12 Emrecan Akkaya, Dk.19 Lukman Tobi, Dk.32 Kaan Melül, (Talasgücü)

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