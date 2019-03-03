Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi lideri Talasgücü Belediyespor, son haftaların formsuz ekibi Gençlerbirliği’ni 3-0 yenerek liderlik koltuğunu korumayı bildi.
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi lideri Talasgücü Belediyespor, son haftaların formsuz ekibi Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek liderlik koltuğunu korumayı bildi.
Stat: Argıncık 1
Hakemler: Mustafa Emre Doğruer, Fulya Fırat, Kısmet Coşkun
Saha Komiseri: İlyas Öksüz
Talasgücü Belediyespor U-19: Semih Bahar, Uğur Taşpınar, İbrahim Şahinkaya, Kaan Şahin, Yakupcan Yazgan, Emrecan Akkaya, Faruk Demir, Ali Avcı, Kaan Melül, Mustafa Erkoç, Lukman Tobi Iwaloye
Gençlerbirliği U-19: Harun Bayram, Batuhan Alen, Caner Dilli, Can Deniz, Serhat Pakır, Hüseyin Uytum, Eren Demir, Mert Cingöz, Samed Aydın, Ahmet Topal, Emre Gezgin
Goller: Dk.12 Emrecan Akkaya, Dk.19 Lukman Tobi, Dk.32 Kaan Melül, (Talasgücü)