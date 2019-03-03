Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde orta sıraları paylaşan iki takımın karşılaşmasında Kayseri Yolspor ile Kayseri İdman Yurdu karşılıklı goller ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Argıncık 2

Hakemler: Mehmet Altıparmak, Mehmet Kaya, Mehmet Akbaba

Saha Komiseri: Ceyhun Denli

Kayseri Yolspor U-19: İmdat Mercan, Efehan Çimen, İsmail Yıldırım, Kaan Sağnak (Tahir Karazehir), Emirhan Çalış, Ahmet Korkmaz, Kubilay Usanmaz (Ömer Akgül), Ramazan Cıngı, Mustafa Saylağ, Yunus Güneri, Bahattin Ardıçx

Kayseri İdman Yurdu U-19: Samet Tecik, Yasin Silay, Nuri Avcı, Alim Usta, Mustafa Karakaya, Samet Duygu(Oğuzhan Çınar), Oğuz Gürbüz (Rahim Özlü), Hüseyin Özer, Orhan Çınar, Galip Akyıldız

Goller: Dk.60 ve 76 Bahattin Ardıç (Yolspor) Dk.69 Orhan Çınar, Dk.77 Oğuzhan Çınar (K.İdmanyurdu)